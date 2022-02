Autoren aus dem Nachbarland : Das Beste zum Lesen aus den Niederlanden

Kreis Kleve Im Nachbarland gibt es viele renommierte Autoren, die es zu lesen lohnt. Wer in der Sprache nicht allzu sattelfest ist, dem bieten sich auch Möglichkeiten zum leichten Zugang zu den Schriftstellern und ihren Werken. Eine Auswahl.

Hohe niederländische Literatur lesen die jungen Menschen, die am Straelener Gymnasium in der Sprache des Nachbarlandes unterrichtet werden (die RP berichtete). Eine Literatur, mit der sich die Beschäftigung lohnt. Das findet auch Gerd Halmanns, der unter anderem Lehrer für Niederländisch war und als Vorsitzender des Historischen Vereins für Geldern und Umgegend enge Beziehungen zu den Niederlanden hat. „Die niederländische Literatur ist sehr vielfältig“, sagt der Gelderner, der viele historische Romane und klassische moderne Autoren aus dem Nachbarland liest.

Um Lesetipps ist er nicht verlegen. Da seien die „wunderbaren historischen Bücher“ von Geert Mak, die weit über die niederländische Geschichte hinausgehen. Die Reise durch die Zeit kleidet er mitunter in Familiengeschichten, wie in „Das Jahrhundert meines Vaters“ („De eeuw van mijn vader“, Originalausgabe erschienen 1999) oder „Die vielen Leben des Jan Six („De levens van Jan Six: een familiegeschiedenis“, 2016). Sehr interessant findet er Jan Siebelink. Sein Roman „Im Garten des Vaters“ („Knielen op een beed violen“, 2005) hat als Thema die vielen niederländischen Religionsgemeinschaften, die sich lange gegenseitig bekämpften. Harry Mulisch hat mit seinem 800-Seiten-Werk „Die Entdeckung des Himmels“ („De ontdekking van de hemel“, 1992) auch in Deutschland Erfolg. Gleiches gilt für Maarten ‘t Hart, dem mit „Das Wüten der ganzen Welt“ („Het woeden der gehele wereld“, 1993) hierzulande der Durchbruch gelang.