Ausstellung in Kalkar : „Einblicke“ in 35 Jahre Kunst

Kalkar 60 Werke der Kalkarer Künstlerin Christel Verhalen sind im Städtischen Museum ausgestellt. Zu sehen sind die Arbeiten bis Ende November.

Rund 60 Werke von Christel Verhalen sind im Museum an der Grabenstraße ausgestellt. Der Name der Ausstellung soll aber nicht nur Einblicke in das umfangreiche Werk der Kalkarer Künstlerin versprechen, sondern auch Einblicke in die Stadt Kalkar und in den Niederrhein. Landschaftsbilder gibt es zum Beispiel im Kalkarer Museum zu sehen, aber auch Einblicke in oder Blicke aus Gebäuden, die dem einen oder anderen Niederrheiner bekannt vorkommen dürften. So zeigen zwei Drucke Verhalens das alte städtische Archiv von innen. Auf anderen Drucken ist der Dominikaner Bongert zu sehen, oder die Stadt Kalkar aus der Ferne.