Kreismusikschule: Ein halbes Jahrhundert Musik

Das „Percussion Ensemble“ unter der Leitung Heinz Gerd van den Wyyenbergh begeisterten beim KMS-Geburtstag in der Klever Stadthalle. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Die Kreismusikschule feierte ihren 50. Geburtstag als klingende Festveranstaltung voller Höhepunkte in der Stadthalle Kleve

Bereits im Foyer der Stadthalle wurden die Besucher von der Musik-AG der Willibrordschule Kellen unter der Leitung von Birgit Welsing und den Sinfonischen Bläsern unter Thomas Löffler eingestimmt. Mit mehr als 70 Musikern eröffnete das Sinfonieorchester der KMS unter Johannes van Hombergen im Saal mit dem festlichen Präludium des Amerikaners Alfred Reed die offizielle Feier, gefolgt vom rhythmisch sehr komplexen „Danzon No. 2“ (unter der Leitung Ana Carolina Dulcé de Thimm) des Mexikaners Arturo Marquez.

KMS-Leiter Thomas Dieckmann begrüßte eine Vielzahl von Ehrengästen, ehemaligen und aktuellen Lehrern und Schülern und gab das Mikrofon an Fernsehmoderator André Gatzke weiter. Die „Schola Piccola“ (unter Leitung von Franziska Dieckmann), acht junge Damen, brachten zwei Lieder aus dem Film die „Kinder des Monsieur Mathieu“ a-cappella zu Gehör.

Der Vorsitzende des KMS-Trägervereins, Landrat Wolfgang Spreen, hob in seinem Grußwort besonders die Weitsicht der politisch Verantwortlichen im Jahre 1969 hervor, die den Grundstein dafür legten, dass Tausende Kinder, Jugendliche und Erwachsene in den vergangenen fünf Jahrzehnten an die Musik herangeführt werden konnten. Stellvertretend bedankte er sich bei Oberkreisdirektor a. D. Rudolf Kersting.