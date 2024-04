Edition René Block Neues Kombiticket soll drei Museen am Niederrhein stärken

Erstmals seit ihrer Gründung haben die Museen Kurhaus Kleve, Schloss Moyland und Museum Goch eine gemeinsame Ausstellung in allen drei Häusern. Und erstmals ist es auch gelungen eine gemeinsame Eintrittskarte für alle drei als Kombikarte (16 Euro) herauszugeben. Angestoßen hat das Projekt Kombikarte, das immer wieder diskutiert wurde, nochmals Moylands Direktorin Antje-Britt Mählmann. Die habe, so Steffen Fischer vom Museum Goch, endlich wieder Fahrt in die Diskussion um die gemeinsamen Karten gebracht. In der Kooperation gelang es auch, die reiche Sammlung der 122 Editionen, die René Block herausgegeben hat, in der Dreiheit als Einheit zu zeigen. Die Reise geht durch 60 Jahre Kunstgeschichte und vereint heute kaum bezahlbare Werke von Gerhard Richter, Sigmund Polke und Joseph Beuys, bietet dazu aber auch viele neue spannende Entdeckungen.