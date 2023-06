Neues Stück bei Mini-Art Eine „Alptraum-Hochzeit“ mit allen Ex-Freundinnen

Eine Eckkneipe kurz vor der Sperrstunde. Valerie (Lilli Evers) und Marius (Moritz Valkysers), beide schon heftig angetrunken, sitzen jeweils allein am Tisch, jeder mit einem Koffer zu Füßen. Sie kommen ins Gespräch, und Marius lädt Valerie an seinen Tisch ein. Sie kann allerdings schon nicht mehr geradeaus gehen, erst recht nicht mit dem schweren Koffer. „Ich helfe Ihnen“, eilt Marius ihr galant zu Hilfe – nimmt ihr jedoch nicht den Koffer ab, sondern drückt ihr noch seinen eigenen in die Hand. Schwer, aber symmetrisch bepackt, strahlt Valerie ihn dankbar an und torkelt entschlossen auf seinen Tisch zu.