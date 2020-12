Kunst-Kalender : Gelassener Rabe auf Corona-Welt

Goch Der Kalender der Gocher artconnection ist fertig. Er zeigt wieder Schnitte oder Stiche von zwölf Künstlern aus der Region zu verschiedenen Themen. Der Kalender bietet originale Kunst für den kleinen Geldbeutel.

Ludwig van ist poppig. Leuchtfarbe unterstreicht das markante Beethoven-Porträt, das Cyrus Overbeck zur artconnection-Druckwerkstatt nach Goch geliefert hat. Knallbunte Linien versprühen die Augen des Musik-Genies, dessen 250. Geburtstag 2020 gefeiert wurde, in alle Richtungen. Im neuen Kalender der artconnection Goch um den Drucker Konrad Stüven ist das farbenfroh-markante Blatt der Oktober. Der Oktober im Jahr eins nach dem Beethoven-Jubiläum genial in Szene gesetzt: Das Genie braucht keinen Jubiläums-Anlass, um Funken zu versprühen.

Der Kalender der artconnection aus Goch ist passend zum Fest fertig geworden, darf allerdings wegen des Lockdowns nur telefonisch erworben werden. Man kann ihn unter anderem bei der Buchhandlung Hintzen in Kleve bestellen und corona-gerecht abholen oder direkt bei artconnection in Goch oder im Atelier der Künstlerin Christel Verhalen in Kalkar. Als Sammlerobjekt hat diese Edition von zwölf Druckgraphiken in limitierter Auflage, handsigniert und nummeriert, aber auch viele Abonnementen, die das Exemplar wegen der handwerklichen Qualität und der Kunst sammeln. Der Kalender ist gebunden, in ein Doppel-Passepartout gelegt und kostet 80 Euro. Das ist auf das einzelne Kunstwerk umgerechnet sehr günstig. „Wir wollten damit ja von Anfang an gute Kunst für den kleinen Geldbeutel ermöglichen“, sagt Stüven. Die Künstler bekommen als „Honorar“ einen Satz Drucke, der Erlös deckt die Herstellung, rechnet Stüven vor.