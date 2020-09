Porträt : Virtuos an der Geige und am Klavier

Luisa Kohla Foto: KMS

Kleve Die 18-jährige Luisa Kohla aus Kleve spielt im Landesjugendorchester NRW und möchte Musik studieren. Bald ist sie in der Stadthalle in Kleve zu hören.

Luisa Kohla aus Kleve spielt seit mehr als vier Jahren im Landesjugendorchester (LJO) NRW Geige; mittlerweile ist sie dort Stimmführerin der zweiten Violinen. Im Laufe der Zeit mit dem Blick über den Klever Tellerrand hinaus entwickelte sich der Wunsch, das intensive Hobby zum Beruf zu machen. Die 18-jährige möchte Musik studieren und kann bereits auf zahlreiche Erfahrungen in dem renommierten NRW-Orchester zurückblicken.

Am weitesten weg von der Heimat führte Luisa Kohla ihr Stipendium des Eastern Music Festival in North Carolina (USA), wo sie für fünf Wochen Berufsorchesterluft mit Orchester-, Kammermusik- und Solomusik schnupperte; sie nahm ebenfalls bereits an der Detmolder Sommerakademie teil. 2015 kam die junge Violinistin erstmals mit dem LJO in Berührung: Rita Menke, die dortige Projektmanagerin, suchte damals für das bevorstehende Konzert in Kleve „Einspringer“. Sigrun Hintzen sprach eine Empfehlung für Luisa Kohla aus, die daraufhin vorspielen durfte und genommen wurde. Seitdem ist sie Mitglied des Orchesters und nimmt an den Probenphasen und Projekten teil. Meist sind es zwei Projekte pro Jahr mit intensiven Übewochen in den Oster- und Herbstferien, coronabedingt fand die Probenphase dieses Jahr in den Sommerferien statt. Bereits seit ihrem vierten Lebensjahr spielt Luisa Kohla Geige.

Der Wunsch dazu entstand ganz schlicht durch die Fernsehserie „Little Amadeus“, in der ein achtjähriger, lustiger Zeichentrick-Mozart seine Probleme durch Musizieren löst. Der jungen Luisa war klar: Ich möchte auch Musik machen! So zog nicht nur eine Geige, sondern auch ein Klavier ins Hause Kohla ein – eins steht heute in ihrem Zimmer, ein kleiner Flügel im Wohnzimmer, denn auch die Mutter und die beiden Schwestern nahmen damals Musikunterricht. Die Familie unterstützt bis heute die Pläne der jungen Geigerin sehr engagiert, nicht nur bei der Verfolgung der Ziele, sondern durch „Fahrtdienste“ zu Unterricht, Proben und Auftritten. Ein aufwändiges und sehr erfüllendes Hobby.