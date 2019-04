Haus Koekkoek : Der Tambour der Königin

Kleve Alle müssen in Kleve an ihm vorbei: Dem Gemälde des markigen Tambours der niederländischen Armee, den Königin Wilhelmina der Niederlande höchstpersönlich aussuchte und für ihr Schloss ankaufte.

Der Maler ging in die Lehre bei seinem Vater Willem Koekkoek. Bis zur Jahrhundertwende wirkte er vor allem in Amsterdam, danach ungefähr zwanzig Jahre in London. Die letzten Jahre seines Lebens verbrachte er wieder in Amsterdam.

Um 1896 hatte Hermanus Willem Koekkoek den Militärmusiker des 7. Infanterieregiment der königlich-niederländischen Armee gemalt, der so markig aus dem Bild in die Weite schaut. Die Königin war sofort verliebt in das Bild. Es wurde angekauft und hängt bis heute in der königlichen Sammlung. Jetzt konnte Ursula Geisselbrecht-Capecki das Gemälde für die große Ausstellung mit Werken des just wieder entdeckten Sprosses Hermanus Willem aus der Koekkoek-Familie ausleihen. In der königlichen Sammlung informiert ein Schild, dass der Tambour zur Zeit in Kleve weilt. Dort, unmittelbar hinter der Grenze, hat er einen Ehrenplatz: Jeder, der zur Ausstellung die knarzende alte Treppe im Haus hinaufsteigt, kommt ihm ehrfürchtig von unten entgegen, der goldene Rahmen giltzert im Licht des Fensters, das auf den Park von Haus Koekkoek schaut. NL-Honorarkonsul Freddy Heinzel durfte es bei der Ausstellungs-Eröffnung enthüllen. Wilhelmina hatte das Bild einst in der Ausstellung aus 321 Kunstwerken ausgewählt.