Konzert in Kleve Euphorischer Beifall für „Rising Star“ Vanessa Porter

Es spricht für das Klever Konzertpublikum, wenn ein international renommiertes Orchester sich hier „wie zu Hause“ fühlt. So formulierte es Mikhail Gurewitsch, Konzertmeister und Leiter des Dogma Chamber Orchestra, das beim Reihenkonzert in der vollbesetzten Stadthalle euphorisch gefeiert wurde. Es spricht aber auch für Organisatorin Sigrun Hintzen, wenn dieses Ensemble gemeinsam mit einer jungen Schlagzeugerin auf der Bühne steht, die regelmäßig in den großen Konzertsälen der Welt zu Gast ist. Vanessa Porter, kürzlich von der Elbphilharmonie zum „Rising Star“ geadelt, präsentierte sich zunächst solistisch, dann im Zusammenspiel mit dem Streichorchester – dessen Mitglieder grundsätzlich im Stehen spielen, was Schwung und Agilität beim Musizieren fördert.