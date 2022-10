Pläne vorgestellt : Nimwegen will das Valkhof-Museum für elf Millionen Euro umbauen

Das Museum Valkhof ist in die Jahre gekommen und muss aufwendig saniert werden. Elf Millionen Euro sollen die Arbeiten sowie einige Umbauten kosten. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve/NImwegen Die Umbauarbeiten am Kelfkenbos in Nimwegen werden jetzt beginnen, das Museum hat geschlossen. Erste Ideen stehen im Raum. Was für das Museum geplant ist und wann das Haus wieder seine Pforten öffnen kann.