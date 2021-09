Aktuelles zur Pandemie : Das müssen Sie über das Coronavirus im Kreis Kleve wissen

Kreis Kleve Wie viel Menschen im Kreis Kleve infiziert sind, wie viele Todesfälle es gibt und wo derzeit die 7-Tages-Inzidenz liegt. Ein Überblick über Zahlen, Daten und Fakten.

Von den 12.442 Indexfällen sind 534 (+/-0) in Bedburg-Hau, 1418 (+4) in Emmerich am Rhein, 1674 in Geldern, 1205 (+4) in Goch, 456 (+/-0) in Issum, 427 (+2) in Kalkar, 378 (+/-0) in Kerken, 1113 (+/-0) in Kevelaer, 2063 (+5) in Kleve, 507 (+/-0) in Kranenburg, 726 (+/-0) in Rees, 187 (+1) in Rheurdt, 690 (+ 1) in Straelen, 208 (+4) in Uedem, 279 (+1) in Wachtendonk, 565 (+2) in Weeze. 16 Indexfälle befinden sich noch in Bearbeitung und können daher noch nicht den einzelnen Kommunen zugeordnet werden. Daraus ergibt sich, dass sich die Zahl der Neuinfektionen seit Sonntag um 11 erhöht hat. Von den insgesamt 12.453 bestätigten Corona-Fällen gelten 11.824 als genesen; 194 Personen sind verstorben. Die 193. verstorbene Person ist Ende 50 und stammt aus Bedburg-Hau. Die 194. verstorbene Person ist Ende 80 und stammt aus Geldern. Im Kreisgebiet befinden sich aktuell 11 Personen im Krankenhaus.