Autor liest in Kleve und Goch : Christoph Klimke schreibt an neuem Buch

Der Klever Schriftsteller Christoph Klimke liest in seiner Heimatstadt in der Gesamtschule Goch und im Klever Stein-Gymnasium. Archivfoto: mvo Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Der Autor arbeitet am Nachfolgeband für „Der Koloss“ und liest in Kreis Klever Schulen. Außerdem übergibt es Bücher an die Stadtbücherei.

Sein Buch „Der Koloss“ erzählte von Kleve, von Fahrten nach Nimwegen, vom Aufwachsen in der Provinz, wo in seinem Zimmer das Goya-Bild „Der Koloss“ hing. Und jetzt, im Rückblick auf die Jugend in der Provinz, stand ein anderer Koloss vor der Tür: Eine mögliche Krebserkrankung. Bald soll jetzt der Nachfolgeband kommen: Christoph Klimke, in Kleve aufgewachsener Autor, will im Winter mit einem neuen Buch beginnen. Mit einer Erzählung. „Arbeitstitel ist ,Himmel und Erde’“, schreibt er.

Derzeit steht eine Arbeit von Klimke auf dem Spielplan des Jungen Theaters Göttingen. Da läuft in der zweiten Spielzeit sein Stück „König Korczak oder Wenn ich wieder klein bin“. 2017 hatte Klimke mit seinem Marilyn-Stück „america first“ in Göttingen für Furore gesorgt. „Und im kommenden Jahr wird mein Stück ,Händels factory‘ an der Staatsoper Hamburg uraufgeführt“, sagt er. Wobei Klimke auch fürs Theater weiter produktiv bleibt: „Zur Zeit schreibe ich zwei Tanzlibretti, eines über Fassbinder, Pasolini und Derek Jarman für eine Produktion in München und eines über Lorca für Köln nächstes Jahr“, sagt er. Für Köln also ein Libretto über den Erneuerer des spanischen Theaters, Garcia Lorca. Und nächstes Jahr soll zudem die Kinderoper „Geisterritter“ nach dem Roman von Cornelia Funke mit seinem Libretto an der Oper Essen neu herauskommen.

Doch zunächst wird Klimke wieder einmal seine Heimat in Kleve besuchen: Am Donnerstag, 3. November, liest er in der Gesamtschule Goch und am Freitag, 4. November, im Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Kleve, das er auch selbst besuchte. Der Autor ist jeweils in Deutschkursen der Oberstufe zu Gast. Natürlich werde er aus dem Leben eines Schriftstellers berichten, sagt er. Sowie für die Schul-Bibliotheken Bücher mitbringen: „Der Koloss“, „Fernweh“ und „Das Alphabet des Meeres“.