Klever Geschichte : Kriegspropaganda auf dem Rhein

Kleve 1900 zog eine Flotille von Torpedobooten von Kleve bis Karlsruhe den Rhein rauf und wieder zurück. Im damaligen Bad Kleve wurden die Militärs mit „Hurra“ und viel Patriotismus empfangen. Ein Buch zeichnet die Ereignisse auf.

Die S-Torpedoboote der Rheinflottille waren 37 Meter lang, 4,80 Meter breit und hatten einen Tiefgang von bis zu 2,11 Metern. So listet Bernd Ellerbrock die technischen Daten einer kleinen Flottille auf. Angetrieben wurden sie von einer Dreifach-Expansionsmaschine mit einer Motorenstärke bis 831 PS. Das war viel Power für die damalige Zeit: 1900 fuhr eine Flottille von Torpedobooten in Divisionsstärke von Wilhelmshaven kommend den Rhein hinauf. Die Niederlande hatten die Durchfahrt in letzter Minute erlaubt, nachdem die kleine Flotte mit den flotten Booten in Rotterdam noch Kohle gebunkert hatte. Und das Volk und vor allem Kenner der Flussfahrt staunten vom Rheinufer aus, dass die schwarzen Schiffe rheinaufwärts gegen die Strömung mehr Fahrt machten als die Schnelldampfer rheinabwärts mit der Strömung. Eigentlich hatten die Kriegsschiffe nichts auf dem Rhein verloren, mussten Lotsen an Bord nehmen und konnten auch nicht alle Stationen der Reise anfahren. Das Einsatzgebiet für die geduckten Boote, die wegen ihres Tarn-Anstrichs auch „Schwarze Gesellen“ getauft wurden, war die offene See, auf der sie mit hohem Tempo nah bis an die feindliche Linie heran fahren und Linienschiffe, Kreuzer oder Schlachtschiffe mit Torpedos angreifen sollten. So die Theorie. Auf dem Rhein schlugen die schlanken Schiffe eine andere Schlacht: Es war ein Propaganda-Feldzug der hier geschlagen – und gewonnen wurde.