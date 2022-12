Alles aus Stein Das ist die neue Ausstellung im Museum Kalkar

Anna Kubach Wilmsen wurde 1937 in Kalkar geboren und arbeitete nach dem Studium seit 1968 mit ihrem Mann Wolfgang Kubach (1936 bis 2007) als Bildhauer-Team. Wie Christo und Jean-Claude, wie Bernd und Hilla Becher. Sie hatten sich während ihres Studiums in München kennengelernt, wo er Malerei und sie Bildhauerei studierten. Die Werke von Kubach-Wilmsen wurden auf der ganzen Welt gezeigt, so wie die Welt als Stein in ihr Werk einzog – als „Axis Mundi“ entstanden 2008 bis 2009 mit Steinen aus allen Kontinenten. Eine große Steinbibliothek von Kubach Wilmsen aus 316 Steinbänden hat beispielsweise die Nationalbibliothek in Paris. „Über einen Zeitraum von 40 Jahren widmeten sich die beiden vollständig und bedingungslos der Begegnung mit Steinen“, schreibt Claire Labye im Buch „Kubach-Wilmsen – unterwegs zum Stein“, das zur Ausstellung in Kalkar zu haben ist (ISBN 978-3-935516-92-1, 40 Euro). Anna Kubach-Wilmsen starb 2021.