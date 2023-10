Reihenkonzerte gehen los Besonderes Angebot zum Auftakt der Klever Konzertsaison

Aufgrund der Sanierungsarbeiten in der Stadthalle starten die Klever Konzerte später als gewohnt in die neue Spielzeit. Saisonauftakt ist am 24. Oktober mit dem Pianisten-Star Fabian Müller, am 14. November folgt ein Gipfeltreffen der Kammermusik mit sieben hochkarätigen Solisten für den Westdeutschen Rundfunk, der live aus Kleve sendet. Noch ist es Zeit, sich ein Abonnement zusammenzustellen und günstig zu buchen. Ein einmaliges Schnupper-Angebot in dieser Spielzeit ist das besonders preiswerte Neukunden-Abonnement, freilich auch eine schöne Geschenkidee.