Besonderes Konzert : Musikalische Geburtstagsgeschenke für Beethoven

Susanne Kessel gastiert in Kleve. Foto: David Kremser

Kleve Susanne Kessel spielt Kompositionen zum Geburtstag von Beethoven

Von Verena Krauledat

Im Museum Kurhaus kann man am 9. Februar um 18 Uhr Zeuge eines epochalen Konzertprojekts werden: Die Pianistin Susanne Kessel präsentiert dort eine Auswahl aus 250 zeitgenössischen Klavierstücken, die ebenso viele Komponisten und Komponistinnen (ja, es sind erfreulich viele Frauen dabei) Ludwig van Beethoven zu dessen 250. Geburtstag gewidmet haben.

Die Idee sei bereits vor einigen Jahren entstanden, erzählt die Künstlerin. In Bonn, ihrer Heimat und Beethovens Geburtsstadt, lag förmlich in der Luft, dass zum Jubiläumsjahr etwas Großes hermüsse. Als namhafte Interpretin zeitgenössischer Musik ist Kessel gut in der Szene vernetzt, und so fand sie Komponisten aus insgesamt 47 Ländern, die bereit waren, Beethoven ein Stück zu schenken. (Buchstäblich, keiner bekam ein Honorar.) Einzige Vorgabe für die Komponisten: Ihr Stück sollte nicht länger sein als die längste von Beethovens „Bagatellen“ für Klavier, also maximal fünf Minuten.

Diese Mammutaufgabe als „Ein-Frau-Projekt“ zu stemmen, sei eigentlich unmöglich, so die 49-Jährige: die Gesamtdauer der Stücke liegt bei rund 20 Stunden. Doch die „Welle an toller Musik“ habe sie regelrecht getragen. Außerdem gewinnt Kessel dadurch, dass sie alle Stücke selbst spielt, eine große Freiheit in der Organisation. Meldet sich ein Komponist spontan zum Konzert an, kann sie dessen Stück noch schnell mit ins Programm aufnehmen. Das wiederum erhöht den Anreiz für die Komponisten, persönlich zu erscheinen – für das Konzert im Museum Kurhaus haben sich die Niederländer Miranda Driessen und Mark Hendriks angekündigt.

Als Zuhörer bekommt man so eine Ahnung, wie vielfältig die zeitgenössische Musiklandschaft tatsächlich ist. In der Sammlung findet sich alles von radikaler Avantgarde über klangvolle Jazzballaden, Salsarhythmen und Pop bis hin zu exzentrischen Textvertonungen. Kessels Erfahrung: Jeder Zuhörer findet sein Lieblingsstück. „Und wenn einem mal eins nicht so gut gefällt, weiß man, es ist ja auch gleich wieder vorbei.“ Das Klavier bildet den gemeinsamen Nenner der ganz unterschiedlich geprägten Komponisten – was wiederum zu Beethoven passt, in dessen Schaffen dieses Instrument eine zentrale Rolle spielte. Wehmütig stimmt die Pianistin, dass die Zeit des Beschenktwerdens nun vorbei ist. Das Öffnen und Entdecken der neuen Stücke sei jedes Mal „wie selbst Geburtstag haben“ gewesen, sagt sie. „Ich hätte Beethoven wirklich gewünscht, dass er das hätte erleben dürfen“.