Weihnachten bei mini-art : Weihnachts-Vorstellung von „Ox und Esel“ bei mini-art

Bedburg-Hau Das eigenwillige Stück zur Weihnachtsgeschichte kommt auch dieses Jahr auf die Bühne. Rs gibt noch Karten für nächsten beiden Aufführungen.

Zur Weihnachtszeit gehört für große und kleine Theaterfreunde im Kleverland „Ox und Esel“ auf die Bühne. Zumindest bei mini-art. Und das zeigt in guter Tradition auch dieses Jahr die eigenwillige Interpretation der Geburt Christi. Vom brummeligen Ox, der das Heu in sich rein stopft als gäbe es kein morgen, vom dürren Esel, der seinem fressenden Kompagnon die neuesten Geschichten von Draußen vor dem Stall erzählt.

Es ist die Geschichte einer alter Herren-WG – und die bekommt ein Kind. Ein sehr kleines Kind, ein Baby. Das gehört anscheinend keinem. Aber der Herr Esel hat von einem Herrn Rhodes gehört, der kleine Kinder sucht. Und Ox erinnert sich dunkel an einen Josef und seine Mechthild, oder Maria? Oder so. Auch Ox und Esel finden ein hilfloses Kind in ihrem Stall. Auf ihrem Heu! – was Ox grummeln lässt. Denn das ist doch eigentlich sein Fressen. „Auf meinem Abendessen kann es jedenfalls nicht bleiben!“, beschwert sich Ox.