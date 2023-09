Theater Mini-Art Zum letzten Mal Ox und Esel

Ein Programm für die zweite Jahreshälfte des Kinder- und Jugendtheaters mini-art aus Bedburg-Hau war bis jetzt ohne die Dezember-Vorstellungen zur Weihnachtsgeschichte „Ox und Esel“ nicht vorstellbar. Auch in diesem Jahr steht die Geschichte vom Stall mit den beiden Tieren und dem kleinen Kind neun Mal auf dem Spielplan. Fast täglich ab 10. Dezember bis zur letzten Vorstellung am zweiten Weihnachtstag um 16 Uhr. Und auch wenn es für diese neun Vorstellungen nur noch wenige Karten gibt – definitiv soll es das letzte Mal sein, dass das Theater dieses Stück aufführen wird. „Irgendwann muss man sich einmal von einem Stück trennen“, sagt Sjef van der Linden. Das betreffe ja auch andere Stücke, die man nach und nach aus dem Programm nehmen wolle. Wobei von allen Aufführungen noch die liebevollen und detailverliebten Bühnenbilder wie beispielseise zum Ein-Mann-Lesetheater vom Eichhörnchen im Theater am Brückenweg verwahrt werden. „Vielleicht sollten wir ein Museum draus machen“, sagt van der Linden. Es sind in den vergangenen Jahrzehnten viele geworden. Die Suche nach einem Nachfolger, der das Theater in die nächste Generation führt, läuft auch weiter. Ist aber nicht ganz einfach, so van der Linden, obwohl man ja letztlich das Theater verschenken würde.