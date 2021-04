Bedburg-Hau : Mini-art arbeitet trotz Lockdown

Bedburg-Hau Stücke müssen verschoben werden. Termine für Kindergärten und Schulen sind in der Planung. Es gibt eine Lesung nach Toon Tellegen für Goch.

(mgr) Die Erinnerung scheint weit weg, wie aus einer vergangenen Zeit, als es noch Theater und Kabarett und Kultur gab. Die Erinnerung an die Vorstellung des neuen Stücks von mini-art, die wunderbar melancholisch und zugleich lustige Erzählung vom Wal, der unbedingt einen Garten auf seinem Rücken haben wollte und das nötige Equipment bei der Heuschrecke bestellte. Ein Stück, das vom Unsinn des scheinbar so Wichtigen erzählt, von der Freiheit und den wahren Dingen, die man oder Wal eben so braucht. Es ist ein fertiges Stück, premierenreif und bis jetzt nicht aufgeführt. Jetzt musste das Bedburg-hauer Theater mini-art den „Wal“ abermals verschieben: „Es fällt uns nicht leicht, aber noch einmal müssen wir – coronabedingt und mit Blick auf Eure, Ihre und unsere Gesundheit – unsere nächsten Vorstellungen absagen“, schreiben Sjef van der Linden und Crischa Ohler vom Theater mini-art.

„Natürlich nagen Inzidenzen und die damit verbundenen Lockdownwellen, Unsicherheiten und Unplanbarkeiten an der Substanz. Aber auch wenn wir nicht spielen dürfen, sind wir im Rahmen von Kooperationen mit unterschiedlichen Projekten beschäftigt“, erklären die beiden Theatermacher. So wird ein Theater-/Hörspiel mit Patienten der LVR-Klinik Bedburg-Hau ‚LOST‘ entwickelt, ein Projekt mit Jugendlichen der JuWe am Berufsbildungszentrum Kleve steht ebenso auf dem Programm wie Projekte mit Kindern der St. Antonius-Grundschule Bedburg-Hau. Auch die Aufnahmen einer Lesereihe in Kooperation mit dem Kulturbüro Goch steht an.