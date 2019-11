Konzert in Bedburg-Hau : Kammerchor in Qualburg mit Schütz und Scarlatti

Kammerchor in Qualburg mit Schütz und Scarlatti

Konzert in Bedburg-Hau

Die Pianistin Anja Speh spielt in Qualburg am Cembalo. Foto: Markus van Offern (mvo)

Bedburg-Hau Der Kammerchor Haldern gastiert in St. Martinus

(RP) Am Sonntag, 1. Dezember (1. Advent) gastiert der Kammerchor Haldern um 17 Uhr in der katholischen Kirche St. Martinus in Qualburg.