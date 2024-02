Museum Schloss Moyland Buch zu Elina Brotherus und Finissage mit Performance

Elina Brotherus ist Performance-Künstlerin ebenso wie Foto- und Videokünstlerin. Sie fotografiert oder filmt sich bei ihren Performances auch selbst – so wie bei ihrem meditativen Weg in einen finnischen See bei jedem Licht und jedem Wetter. Zudem beschäftigt sich Brotherus mit Werken aus der Kunstgeschichte, verwandelt sich in Ikonen der Malerei wie als Wanderer über den Wolken nach Caspar David Friedrich – zu sehen in Hamburg. Außerdem beschäftigt sie sich mit der Neuinterpretation von Fluxus-Aktionen und Event Scores, den Aufzeichnungen von Performances, so Antje-Britt Mählmann, Direktorin von Museum Schloss Moyland. Mählmann hatte die finnische Gegenwartskünstlerin jetzt für eine große Ausstellung im Schloss gewinnen können, wo Brotherus sich mit Leben und Werk von Beuys auseinandersetzte, Performances schuf, Fotos machte. Und die Beuys-Aktion „Kartoffelernte“ neu interpretierte. Damit das nicht vergänglich ist, ist zur Ausstellung ein feines Katalog-Buch im Kehrer-Verlag erschienen (17 x 24 cm, 256 Seiten, 190 Farb- und 33 S/W-Abbildungen, Deutsch, Englisch ISBN 978-3-96900-148-6, 40 Euro). Der Band zeigt nicht nur die Bilder, die entstanden, die Fotos, die Performances, sondern lädt ein, „einen anderen Blick auf das Werk von Beuys zu werfen“, so NRW-Kulturministerin Ina Brandes im Vorwort. „Brotherus Block Beuys. Kartoffelpflanzen – Transformationen“ heißt das Ganze, Herausgeberin ist Antje-Britt Mählmann. Neben dem Werk Brotherus‘ im Band fehlt nicht Beuys. Mählmann würdigt „Ute ­Klophaus als Künstlerin und Aktionsfotografin“, dazu stehen Interviews mit Rene Block und Brotherus.