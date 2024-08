LVR-Klinik Bedburg-Hau Das ist die neue spannende Foto-Ausstellung im Artoll

Sie ist fasziniert vom Licht der Sonne, das Schatten und Spiegelungen und Reflexe auf das Band Papier wirft. Elisa Weikert nimmt einen der vielen Stifte aus dem großen Buntstift-Blechkasten, der auf dem Papier liegt und zieht bunte Linien auf das Band. Es soll später wie ein gezeichneter Lichtfries entlang der Wand hängen, überlegt die Bildhauerin und Zeichnerin, die jetzt in der Fotoklasse von Professorin Judith Samen an der Kunsthochschule Mainz studiert. „Licht fasziniert mich schon immer“, sagt sie. Auch in ihren Fotos untersucht sie wieder das Licht – wie es dort schimmert und ein eigenartiges Netz aus Licht und Schatten über ihren Körper legt. Sie wird die Fotos, das gezeichnete Lichtband und weitere Zeichnungen mit Impressionen rund um Haus 6 der LVR-Klinik Bedburg-Hau in dem Haus zu einer Rauminstallation zusammenfügen.