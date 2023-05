Diskussion zu „Bedrohte Landschaft“ Warum Fridays for Future nach Moyland eingeladen wird

Das von „politischen oder ökonomischen Interessen bedrohte Umfeld“, die bedrohte Umwelt spricht aus vielen Arbeiten in der Ausstellung heraus und wird so auch Teil der Podiumsdiskussion am nächsten langen Donnerstag, 14. Juni, in Moyland sein: Dann geht es ab 17 Uhr genau um „Bedrohte Landschaft“, um den Umgang mit der Umwelt, mit dem Klimawandel, mit der politischen Verantwortung. Und weil Moyland ein Kunstmuseum ist, steht dann auch die Frage nach der Rolle der Kunst auf dem Tapet. „Dazu treffen Vertreter verschiedener kultureller Bereiche aufeinander, um über kommunale Perspektiven, moderne Ressourcen und Zukunftsfragen zur Umweltpolitik zu diskutieren“, so Paula Thieme von Schloss Moyland in ihrer Einladung zur Diskussion. Im Zwirnersaal des Museums werden darüber Bernhard Drießen (Fridays for Future Kleve), der Bildhauer Günther Zins, Bedburg-Haus Bürgermeister Stephan Reinders und Antje-Britt Mählmann, die Künstlerische Direktorin Museum Schloss Moyland, in einen Dialog treten.