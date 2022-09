„Der Sandkasten“ : Christoph Peters liest in der LVR-Schule aus neuem Roman

Christoph Peter liest aus seinem neuen Roman. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Bedburg-Hau Nach dem „Dorfroman“ erschien jetzt der Hauptstadtroman „Der Sandkasten“ von Christoph Peters, aus Kalkar stammender und in Berlin lebender Schriftsteller. Daraus liest er am Montag, 5. September, zum Schul-Jubiläum in der Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Bedburg-Hau.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Von Kalkar bis Berlin ist es nur einen Sprung: Nach dem „Dorfroman“ erschien jetzt der Hauptstadtroman „Der Sandkasten“ von Christoph Peters, aus Kalkar stammender und in Berlin lebender Schriftsteller. Daraus liest er am Montag, 5. September, zum Schul-Jubiläum in der Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Bedburg-Hau. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr. Es gibt einen Büchertisch der Buchhandlung Hintzen, die als Partner dabei ist. In „Der Sandkasten“ seien Ähnlichkeiten mit Koeppens Romans „Das Treibhaus“ beabsichtigt, schickt Peters seinem Roman voraus. Das „Treibhaus“ spielte 1953 in Bonn, der Bundeshauptstadt am Rhein, Peters „Sandkasten“ in der Berliner Politik-Blase. Ähnlichkeiten mit wirklichen Verhältnissen dienten nur der „Anregung für die Imagination des Autors“, schreibt Peters vorweg. „Figuren, Schauplätze und Geschehnisse der Erzählung sind nirgends mit realen Personen, Orten und Vorgängen identisch“, heißt es weiter. Und doch sind sie, unter anderem Namen, alle präsent, die Lauterbachs und Lindners, die Kubickis und die aufstrebende künftige Persönlichkeit der SPD, die bei Peters „Maria Andriesse“ heißt, und die mit ihren üppigen Formen dem Protagonisten in Peters Roman so zusagt. Das ist Kurt Siebenstädter, ein Radio-Moderator, die „Stimme der Hauptstadt“.