KulTourtage gut besucht „Die Kultur ist im Kreis Kleve zu Hause“

„Die Kultur ist im Kreis Kleve zu Hause“, sagt Benedikt Giesbers, Sprecher des Kreises Kleve. Das sei am Wochenende bei den Kreis Klever KulTourtagen mehr als deutlich geworden, so Giesbers im Resümee der KulTourtage. Insgesamt beteiligten sich kreisweit mehr als 30 Kultureinrichtungen. Bei freiem Eintritt öffneten sie am Samstag und Sonntag ihre Pforten. Die Besucher konnten wählen zwischen Ausstellungen, Workshops, Theater- oder Filmvorstellungen. Dazu gab es Mühlenführungen oder Beiträge aus den Bereichen Literatur und Musik. „Vom kleinen Heimatmuseum, in dem mit viel Liebe zum Detail die Ortsgeschichte aufbereitet ist, bis zum großen Haus, in dem aktuelle Ausstellungen zu sehen sind; von intimen Konzerten oder Lesungen über Theaterstücke bis zu ruhigen Momenten in der historischen Gartenanlage ist für jede und jeden etwas dabei. Die KulTourtage zeigen die Vielfalt, vor allem aber auch die Qualität der kulturellen Angebote im Kreis Kleve“, sagt Landrat Christoph Gewers, der – neu gewählt – in diesem Jahr erstmals bei den Tagen dabei war und die Ausstellung des Kulturkreises Wachtendonk im alten Wasserwerk, das Museum Goch sowie das Koenraad Bosman Museum in Rees besuchte.