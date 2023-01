KLEVE Konzert für die Ukraine beim Theater im Fluss

(RP) Am 27. Januar um 19 Uhr findet ein Benefizkonzert mit der „Musica dal vivo Ukraine“ beim Theater im Fluss in Kleve statt. Unter dem Titel „Das Einswerden mit der Ukraine“ präsentieren Oleg und Kateryna Malyk, die Gründer dieses Musikprojekts, ukrainische Klassik, Volksmusik und klassische europäische Instrumentalmusik. Auch eigene Kompositionen stehen auf dem Programm. Beide Künstler gehören zur Spitze ukrainischer Gesangskünstler. Oleg ist Opernsänger, widmet sich aber auch der Dichtung sowie der Präsentation ukrainischer Folklore mit Bandura Begleitung. Kateryna ist Komponistin und begleitet ihren Mann auf dem Klavier. Beide sind mit ihren vier Kindern an den Niederrhein geflüchtet. An dem Abend werden sie begleitet von der Ukrainerin Oksana Gorelova auf dem Cello und der Deutschen Amelie Papke auf der Violine. Zusammen machen sie auch Musik zu den ausgestellten Bildern der Künstlerin Nonna Bitter und des Künstlers Volodymyr Helen Illichov. Durch das Konzert führen Torsten Papke und Maryna Mezetska. Maryna kommt aus Odessa, besucht das Berufskollegs und macht ein Praktikum beim Theater im Fluss. An diesem Abend gibt es auch Kunst-Karten der Handwerkerin Aurika Lusta zu sehen und zu kaufen. Die Website der Gruppe ist im Internet unter www.musicadalvivo.org abrufbar. Der Eintritt ist frei auf Spendenbasis. Die Spenden werden für Stromgeneratoren und Powerbanks in der Ukraine verwendet um den Kontakt zur Heimat zu halten. Eine Voranmeldung für das Konzert ist erwünscht. Anmeldung: Theater im Fluss, Ackerstr. 50–56, Kleve.Kontakt: thea.fluss@t-online.de; Tel. 02821 979 379.