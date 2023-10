Fünfte Jahreszeit in Kranenburg Krunekroane feiert Karneval in dieser Session auf der Wiese

Ulli Vervoorts, Vorsitzender der Kranenburger Karnevalsgesellschaft Krunekroane, geht mit Optimismus in die kommende Session. „In Kranenburg passieren im Moment große Dinge“, sagt der Ober-Karnevalist. Da das Bürgerhaus wegen Umbauarbeiten für viele Monate nicht zu Verfügung steht, stand der Karneval in der Grenzfeste sogar auf der Kippe. „Seit Anfang des Jahres hat sich unser Vorstand mit der neuen Session beschäftigt“, sagt Vervoorts. Es gab viele Gespräche mit der Gemeinde, mit Bürgermeister Ferdie Böhmer und Bauamtsleiter Thomas Peters. „Wir haben festgestellt, dass es im Gemeindegebiet keine Alternative zu großen Veranstaltungen gibt“, erklärt Vervoorts und präsentiert im Rahmen eines Pressegesprächs die Lösung: „Krunekroane goes Wiese. Wir haben ein großes Festzelt am Kirmesplatz!“