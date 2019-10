Kranenburg : Großübung an der Euregio-Realschule

Kranenburg Mehr als 100 Einsatzkräfte probten unter den Augen der Bürgermeister und des Kreisbrandmeisters die internationale Zusammenarbeit. Unterschiedliche Arbeitsmethoden sollen besser kennengelernt werden.

Mark Slinkman, der Bürgermeister der Gemeinde Berg en Dal, und sein Kranenburger Amtskollege Günter Steins zeigten sich nicht nur ob der Fahrt im niederländischen Hub-Retter, der sie gemeinsam mit dem Kreisbrandmeister Reiner Gilles in eine Höhe von 30 Metern über die Euregio-Realschule am Galgensteg beförderte, schwer beeindruckt. Denn unter ihnen waren mehr als 100 Einsatzkräfte der Gemeindefeuerwehren aus Kranenburg, Berg an Dal, des Malteser Hilfsdiensts und des Rettungsdienstes des Kreises Kleve schwer damit beschäftigt, ein optimales Zusammenwirken zu üben.

„„Die Deutschen kommen in der Regel mit viel Ausrüstung“, erklärt Chris Peters von der Sicherheitsregion Gelderland-Zuid. Das habe damit zu tun, dass sie anders vorgehen. Die unterschiedlichen Arbeitsmethoden in den Niederlanden und in Deutschland seien laut Peters einer der Gründe, warum jährlich Übungen stattfinden. „Bei Großbränden oder Unfällen rufen wir regelmäßig unsere deutschen Kollegen an was, je nach Standort, unterschiedlich ist“, schiebt Peters nach. Und damit diese Zusammenarbeit auch so real wie möglich geübt werden konnte, hatten sich der Kranenburger Wehrleiter Norbert Jansen und seine beiden Stellvertreter Christian Kellner und Andreas Thelosen einiges einfallen lassen, um dem Ziel, der Kombination von Menschenrettung mittels Hubretter aus den Niederlanden, tragbaren Leitern, digitaler Lagekartenführung an der Einsatzstelle, Informationsbeschaffung und Informationsverteilung, sowie der Optimierung der Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst, ein Stück näher zu kommen.