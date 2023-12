Verdacht von Einbruchsdiebstählen Kripo durchsucht Wohnung und nimmt zwei Männer in Kalkar fest

In einem beim Kriminalkommissariat Kleve geführten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts von Einbruchsdiebstählen in Kalkar und Bedburg-Hau wurde ein gegen einen der beiden Beschuldigten auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kleve erlassener Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Kleve sowie ein Beschluss zur Durchsuchung der gemeinsamen Wohnung in Kalkar erwirkt und am Donnerstag (30. November 2023) umgesetzt. Die Beschuldigten sind bereits einschlägig, unter anderem wegen der Begehung von Eigentumsdelikten, in Erscheinung getreten. Es handelt sich um zwei Männer im Alter von 35 und 47 Jahren, die in Kalkar wohnen.