Zusammenarbeit mit den Niederlanden „Kriminelle Netzwerke nutzen die Schwachstellen der Polizei brutal aus“

In der Lageeinschätzung wurde deutlich, dass mittlerweile mehr als 60 Prozent aller Aufgriffe von Betäubungsmitteldelikten deutschlandweit an der deutsch-niederländischen Grenze stattfinden. Parallel dazu steigt die Zahl der Geldautomatensprengungen immer weiter an. Mittlerweile gibt es durchschnittlich alle zwei bis drei Tage eine Geldautomatensprengung in Deutschland. Einzelne Teilnehmer der Gesprächsrunde erklärten, dass es sich bei den Tätern in der Regel um Mitglieder organisierter Banden handele, die auch in den Bereichen Menschen- und Drogenhandel sowie Geldwäsche aktiv seien.