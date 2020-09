KRANENBURG : Ehrennadeln für Röskens und Steins in Kranenburg

KRANENBURG Die Deutsche Kriegsgräberfürsorge verleiht Auszeichnungen. Die Haussammlung des Volksbundes wurden immer durch die Verwaltung unterstützt

Röskens hatte sich seit Jahren intensiv um die Durchführung der alljährlichen Haussammlung bemüht, die dabei weit über seine dienstlichen Obliegenheiten hinausgegangen war. Nicht nur, dass er sich selbst an den jährlichen Sammlungen beteiligte und das Sammlungsergebnis damit überaus positiv beeinflusst. Auch seine koordinierende Funktion trug wesentlich dazu bei, dass die Haussammlung über Jahre in der Gemeinde Kranenburg erfolgreich durch die Freiwillige Feuerwehr durchgeführt werden konnte. Ohne seinen stetigen Einsatz um die Organisation und Durchführung der Sammlung wäre ein so beständiges und gutes Ergebnis nicht möglich gewesen hob der Regionalgeschäftsführer in seiner Laudatio hervor.