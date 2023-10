Umstrittenes Werk in Kalkar Aktivisten kapern Kriegerdenkmal und drehen Musikvideo

In die Debatte um das Kriegerdenkmal in Kalkar kehrt keine Ruhe ein. Vor drei Wochen hatte der Klever Friedensaktivist und Künstler Wilfried Porwol mit löslicher Farbe zwei Schatten auf das Denkmal gesprüht (unsere Redaktion berichtete). Er will damit eine dauerhafte Umgestaltung des Denkmals erreichen, denn aus seiner Sicht glorifiziere es in seiner aktuellen Form den „nationalsozialistischen Vernichtungskrieg“.