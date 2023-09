Kriegerdenkmal besprüht Aktivist Wilfried Porwol bekommt Ordnungsverfügung

Kalkar · Nicht zum ersten Mal hat Wilfried Porwol am Sonntag das Kriegerdenkmal in Kalkar besprüht. Die Stadtverwaltung hat ihm am Montag eine Ordnungsverfügung geschickt. Was da drinsteht und wie der Künstler reagiert.

26.09.2023, 18:40 Uhr

Der Klever Künstler stand schon mehrfach wegen Sachbeschädigung vor Gericht, wie hier im Sommer 2021 auf der Schwanenburg. Foto: Markus van Offern (mvo)

Von Jens Helmus

Am Sonntag gegen 14 Uhr, „bei strahlendem Sonnenschein“, wie er selbst sagt, hat Wilfried Porwol erneut das Kriegerdenkmal in Kalkar besprüht. Drei schwarze Schatten hat er mit Kreidespray auf die Vorderseite des Denkmals gesprüht. Grundlage ist ein Foto aus dem Jahr 1942, das einen deutschen Soldaten zeigt, der auf eine Mutter mit Kind im Arm schießt.