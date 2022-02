Landrätin zu Russen-Invasion : „Unverzeihlich und auf das Schärfste zu verurteilen“

Kreis Kleve Landrätin Silke Gorißen ruft die Menschen im Kreis Kleve auf, für Frieden und Freiheit zusammenzustehen. Die Kirchen laden zu Friedensgebeten ein. Auf den Straßen finden Protestkundgebungen statt.

Die Deutsche Bischofskonferenz und die Evangelische Kirche in Deutschland rufen gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland die Gläubigen zum Gebet für den Frieden in der Ukraine auf. Die Kirchengemeinden und christliche Gruppen sind eingeladen, sich am Sonntag, 27. Februar, am frühen Abend in Friedensgottesdiensten und gemeinsamen Gebeten mit den Opfern des Krieges zu verbinden und Frieden für die geschundene Ukraine zu erbitten. Die Kirchenglocken sollen zum Gebet einladen. Die Pfarrei St. Willibrord in Kleve lädt zudem täglich um 18 Uhr ein zum Friedensgebet in der Pfarrkirche in Kellen, Overbergstraße 5 in Kleve.