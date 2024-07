Ampel zeigt rot in alle Richtungen Jetzt muss die Polizei den Verkehr an der Ringstraße kontrollieren

Kleve · Rot in alle Richtungen – so sah es am Dienstagnachmittag für die Autofahrer an der Kreuzung von Ringstraße, Römerstraße und Stechbahn aus. Am Ende musste die Polizei anrücken, um den Verkehr zu regeln.

02.07.2024 , 18:09 Uhr

Alle Ampeln sind rot – die Polizei regelt den Verkehr. Foto: Gottfried Evers

Die Geschichte rund um die Ampel an der Kreuzung von Ringstraße, Römerstraße und Stechbahn in Kleve scheint kein Ende nehmen zu wollen. Monatelang gab es Frust bei Autofahrern, weil die defekte Anlage zu langen Staus führte. Mittlerweile ist die Lichtanlage saniert und wieder im Betrieb – eigentlich. Denn am Dienstagnachmittag ging schon wieder: nichts mehr. Die Anlage zeigte rot in alle Richtungen. Es bildeten sich erneut lange Staus. Schließlich rückte die Polizei an, um den Verkehr zu regeln. Eine dauerhafte Lösung dürfte das im Sinne der Beamten aber wohl nicht sein. Die lange Geschichte der mittlerweile wohl berühmtesten Ampelanlage der Stadt hat unterdessen ein neues Kapitel.

(lukra)