Kreisverwaltung Kleve

Kleve : 14 neue Auszubildende in der Kreisverwaltung

14 neue Auszubildende konnten Landrat Wolfgang Spreen und Ausbildungsleiterin Heike Hendricks (li.) in der Kreisverwaltung begrüßen. Foto: Kreis Kleve

Kreis Kleve (RP) 14 neue Auszubildende begrüßte Landrat Wolfgang Spreen in der Klever Kreisverwaltung. Sie starten in verschiedenen Ausbildungsberufen im Büro-, Vermessungs- und Archivbereich. „Mit der Ausbildung in der Kreisverwaltung steht Ihnen bei gutem Abschluss eine sichere berufliche Zukunft bevor.

Sie dürfen sich auf eine vielseitige Ausbildung freuen, in der Sie bis zum Berufsabschluss in Praxis und Theorie alle wichtigen Kenntnisse und Fähigkeiten erwerben werden. Da zahlt es sich aus, interessiert und engagiert zu sein“, gab Landrat Spreen den 14 Nachwuchskräften bei seiner Begrüßung mit auf den Weg und wünschte alles Gute für den beginnenden neuen Lebensabschnitt.

Neben der Ausbildung für den eigenen Bedarf innerhalb der Kreisverwaltung bietet der Kreis Kleve als Beitrag zur Fachkräftesicherung zusätzliche Ausbildungsplätze an. Eine der 14 Auszubildenden wird ihre Berufsausbildung in Teilzeit absolvieren. In den kommenden Tagen erhalten die Nachwuchskräfte im Rahmen eines hausinternen Seminars einen Überblick über die Organisation und Aufgaben des Kreises Kleve.



