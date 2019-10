Schützen : Kreis Klever Schützen feiern zum Ende der Schießsaison

Ein solches Bild bietet sich am Samstag in Hasselt.

kleve/Bedburg-Hau (RP) Zum Abschluß der Schießsaison 2018/2019 treffen sich die Schützen und Vereine der Kreis-Klever-Schützenvereinigung 1952 am Samstag, 12. Oktober, im Festzelt bei Markisen-Stange in Hasselt.

Nach Begrüßung und Festansprache werden Grußworte an die Schützen gerichtet. Den Preisverleihungen aus den Schießwettbewerben folgt der gesellige Teil. Für die Schützen und Vereine ist die Teilnahme in Schützenuniform eine selbstverständliche Ehrensache. Der gemütliche Teil des Abends im beheizten Festzelt mit Tanz für „Jung und Alt“ ist nicht nur für die Schießsportler ein schönes Erlebnis, welches in Erinnerung bleiben wird. Für gute Stimmung und Schwung ist mit Live-Musik gesorgt. Wie alljährlich kann auch in diesem Jahr wieder jeder sein Glück an der großen Tombola versuchen.