Kreis Kleve Zu viele tödliche Unfälle im Kreis

Die Bestürzung über die vielen tödlichen Unfälle im Kreis Kleve in diesem Jahr spiegelte sich jetzt im Kreistag in der politischen Diskussion wider. „Wir sind alle sehr betroffen, vor allem auch die Kollegen der Polizei“, sagte Landrat Christoph Gerwers vor dem Kreistag, der im Kreishaus in Kleve tagte. Die Polizei widme sich sehr intensiv diesem Thema und man bereite derzeit in der Kreispolizeibehörde neue Kampagnen vor, auch in Absprache mit der Verkehrswacht, so Gerwers.