Kreis Kleve : Spreen bringt seinen letzten Haushalt ein

Das Luftbild zeigt die Dimension, und der Komplex wächst noch weiter: Viel Geld geht in die Erweiterung des Klever Berufskollegs. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kreis Kleve Kreis-Haushaltsplan umfasst knapp 1000 Seiten. Aufwendungen von fast 473 Millionen Euro, tiefer Griff in die Ausgleichsrücklage.

Von Anja Settnik

Es ist sein letzter Kreis-Haushalt, und zudem einer, der nur Gültigkeit für ein Jahr hat, denn im September 2020 sind Kommunalwahlen – die neuen Kreistagsmitglieder sollen nicht den von ihren Vorgängern verabschiedeten Etat verantworten müssen. Dennoch sind es fast 473 Millionen Euro, die Landrat Wolfgang Spreen den Kreistagsmitgliedern als Aufwendungen ankündigte. Gleichzeitig rechnet er mit Erträgen von lediglich 326 Millionen Euro. „Diese Lücke wäre grundsätzlich über die Kreisumlage zu schließen. Dies hätte einen Umlagehebesatz von 31,90 Prozent zur Folge. Ebenso würde die Zahllast für die kreisangehörigen Kommunen gegenüber 2019 um 13,3 Millionen Euro ansteigen“, so der Landrat. Die Kommunen derart belasten möchte er jedoch nicht, deshalb will er sie an den guten Rechnungsergebnissen der Vorjahre teilhaben lassen. Der Plan: Der Umlagehebesatz von 29,86 Prozent wird unverändert beibehalten, das Defizit wird aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen.

Wolfgang Spreen will, dass sich der Kreis weiter in eine gute Zukunft entwickelt. Auch, wenn dies insbesondere im kommenden Jahr richtig viel Geld kosten wird. Hohe Investitionen betreffen vor allem Projekte, die schon im Gange sind, insbesondere die Erweiterungen von kreiseigenen Schulen und Verwaltungsgebäuden sowie den Ausbau von Kreisstraßen. Weil der Haushalt in diesem Jahr sehr früh eingebracht wird, seien übrigens viele Daten zum Gemeindefinanzausgleich noch nicht gesichert. „Dies gilt insbesondere für die Höhe der Schlüsselzuweisungen und der Umlagegrundlagen.“ Spreen rechne deshalb mit „Anpassungsnotwendigkeiten“.

Info Weitere Verschuldung ist unvermeidbar Kredite Der hohe Finanzbedarf verlangt hohe Investitionskredite: 46,6 Millionen Euro. Die Verschuldung steigt um 42,2 Millionen auf rund 114,4 Millionen Euro. Rücklage Aus der Ausgleichsrücklage werden 9,4 Millionen Euro entnommen. So wird der Haushalt ausgeglichen.

Weil die Konjunktur bisher sehr stabil ist, nehmen die Kommunen ordentlich Steuern ein. Die verteilbare Finanzausgleichsmasse werde im kommenden Jahr etwa 12,7 Milliarden Euro betragen. Auch die Schlüsselzuweisungen des Kreises werden stark steigen auf voraussichtlich 52 Millionen Euro. Wenn der Kreis den bisherigen Umlagehebesatz fortführt, bleibt den Kommunen ein vergleichsweise hoher Anteil ihrer Einnahmen für eigene Zwecke, so Spreen.

Fast 30 Millionen mehr Ausgaben kommen auf den Kreis Kleve zu. Zurückzuführen sei dies auf erhöhte Aufwendungen von rund 6,4 Millionen Euro im Personalbereich (Tariferhöhungen und 27 neue Stellen). Bei der Landschaftsumlage stehen 5,9 Millionen Euro zusätzlich an, auch steigen die Kosten im Sozialbereich, bei der Jugendhilfe und bei der Schülerbeförderung. Unterm Strich steigt der Zuschussbedarf im Sozialbereich um fünf Millionen Euro auf 55 Millionen an, und das, obwohl es weniger Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaften gibt. Dafür erhalten aber mehr Menschen Hilfen zum Lebensunterhalt, zur Pflege und nach dem (reformierten) Bundesteilhabegesetz.

Das Kreisjugendamt hat einen Gesamtaufwand von 77,6 Millionen Euro, die Erträge sind nur halb so hoch, so dass eine Unterdeckung von 37,8 Millionen Euro bleibt. Deshalb kann in diesem Bereich die Umlage für die kleineren Kommunen nicht unverändert bleiben, sie steigt um 3,24 Prozentpunkte auf künftig 20,94 Prozent. Kostentreiber ist die Kindertagespflege: Immer mehr Kinder gehen früher und länger in den Kindergarten. Trotz steigender Landeszuschüsse und erhöhter Elternbeiträge bleibt ein erheblicher Zuschussbedarf.

Für alle Kommunen relevant sind die Umlagen für den öffentlichen Personennahverkehr und die Förderzentren. Nach der Neuausschreibung der Verkehrsleistungen werde die ÖPNV-Umlage um 1,16 Millionen geringer ausfallen als zuvor, dafür muss aber mehr für die Förderschulen ausgegeben werden. Wie berichtet, errichtet der Kreis im Sommer 2020 ein viertes Förderzentrum, indem eine Dependance (wieder) selbstständig wird, erhebliche Baumaßnahmen werden nötig, denn deutlich weniger Eltern als zunächst vermutet vertrauen der Inklusion, sondern setzen auf die bewährten Förderschulen. Der Umlagebedarf beträgt 4,4 Millionen Euro, fast eine Million mehr als im Vorjahr.