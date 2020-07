Straßensanierung in Kalkar : Appeldorner Straße zweimal bis Anfang September gesperrt

Kalkar Die Kreisstraße 12 in Kalkar-Appeldorn muss saniert werden. Die Kreis Klever Bauverwaltung ist Bauherrin und teilt mit, dass vom 27. Juli bis Anfang September abschnittsweise Sperrungen nötig sein werden.

(RP) Die Kalkarer und ihre Besucher müssen sich in den kommenden Wochen auf auf eine Verkehrsbeeinträchtigung einstellen: Die Kreisstraße 12 / Appeldorner Straße im gleichnamigen Ortsteil muss wegen Instandsetzungsarbeiten zeitlich versetzt in zwei Abschnitten gesperrt werden. Die Arbeiten an der Fahrbahn beginnen am Montag, 27. Juli. Im ersten Bauabschnitt wird die Appeldorner Straße ab dem Zubringer zur B67 bis zur Einmündung „Wildhagen“ voll gesperrt. Die Fertigstellung ist für Mitte August geplant.