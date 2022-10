Projekt der Kreismusikschule : Musicalferien feiern mit Aufführung in Kleve großen Höhepunkt

Die Musicalferien „Alice im Wunderland“ der Kreismusikschule haben heute in der Aufführung ihren Höhepunkt. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Die 36 Teilnehmer und Teilnehmerinnen der diesjährigen Musicalferien der Kreismusikschule führen am Donnerstag die berühmte Geschichte „Alice im Wunderland“ als Musical auf.

„Die Welt steht Kopf und ich spring hinein“, werden sie singen am heutigen Abend um 19 Uhr in der Aula der Joseph Beuys Gesamtschule. Die 36 Teilnehmer und Teilnehmerinnen der diesjährigen Musicalferien der Kreismusikschule (KMS) führen die berühmte Geschichte „Alice im Wunderland“ als Musical auf. Sie werden die Zuschauer mit Gesang, Tanz und Schauspiel in die Welt entführen, in der Mensch, Tier und Ding sich auf völlig verrückte und wunderliche Weise begegnen.

Zum 12. Mal bietet die KMS in den Herbstferien für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren eine Musical-Projektwoche an. Geprobt wird fleißig seit sechs Tagen und es macht allen sichtlich Spaß. „Wir beginnen immer mit einem Warm-Up“, sagt die Leiterin des tänzerischen Parts, Elke Welz-Janssen, während alle Teilnehmer zu rockiger Musik in einem großen Kreis tanzen, hüpfen, springen. „Es ist jedes Jahr eine Herausforderung, in so kurzer Zeit ein Musical einzustudieren, aber die erfahrenen Teilnehmer, die schon mehrmals dabei waren, reißen die Neuen einfach immer wieder mit. Das ist wie eine Welle, die überschwappt“, beschreibt Welz-Janssen die Stimmung.

Info Aufführung in der Aula der Beuys-Gesamtschule Das Musical „Alice im Wunderland“ ist zu sehen und zu hören am 6. Oktober um 19 Uhr in der Aula der Joseph-Beuys-Gesamtschule an der Ackerstraße 80. Förderung Die Musicalferien werden gefördert von der Bezirksarbeitsgemeinschaft Musik Niederrhein Nord und dem Förderverein der KMS in Kleve.

Ein Drittel der Teilnehmerinnen sei neu dazugekommen. „Ich bin von Anfang an dabei gewesen und es hat mich noch nie enttäuscht“, sagt die 19jährige Sophie Heck aus Kalkar. Die 11jährige Johanna Joeken macht zum zweiten Mal mit und hat ihre Freundin Vesper Bastiaa mitgebracht. „Ich finde, das ist eine tolle Gemeinschaft. Ich mag alle, die hier sind“, sagt Johanna und Vesper erzählt, dass Singen und Tanzen einfach viel Spaß machen. Den theaterpädagogischen Teil hat Ella Lichtenberger übernommen und führt die Regie. „Alice taucht ja in eine ganz verrückte Welt, wo Tiere oder Dinge plötzlich groß und wieder klein werden“, sagt sie. „Eine solche Wunderwelt liegt Kindern einfach viel näher noch als uns“, betont sie weiter. Am Anfang hätten die Teilnehmer aufgeschrieben, wie sie sich eine Wunderwelt vorstellen: darin kam zum Beispiel ein Regenschirm vor, aus dem es regnet. Oder laufende Bananen, tanzende Vögel, Avocado-Boote und Regebogen mit Sonnenstrahlen.

„So haben wir uns auf die verrückte Welt in Alice‘ Wunderland eingestimmt. Alice ist ein Mädchen, das offen und ohne Angst der Welt begegnet. Das ist unsere Botschaft“, so Lichtenberger. Die Songtexte und die Musik dazu schrieb Janosch Dieckmann. Er coacht auch die Teilnehmer beim Einstudieren der Gesangsnummern. „Das Schönste dabei ist, die Kinder zum Singen zu bringen“, sagt er. Zu hören sein werden Swing, Pop und Psychedelic Rock, ein Stil der 60er und 70er Jahre. „Was wir mit dem Musical betonen möchten, ist die Absurdität der erzählten Wirklichkeit. Wir wollen sagen: es könnte alles anders sein, lasst euch darauf ein“, so Dieckmann. Und natürlich gehe es bei Alice auch um das Erwachsenwerden und um gesellschaftliche Konventionen. So heißt es in einem der Songs: „Frag dich ob all die Regeln/ Wirklich deine Regeln sind /Oder sich deine Tarantel ihre eigenen Wege spinnt“.