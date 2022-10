Neue Feuerwehrfahrzeuge für Kreis : Für den gefährlichen Einsatz im Wald

Ein geländegängiger Feuwehrwagen der französischen Wehr bekämpft einen Waldbrand. Hier waren auch Unimogs aus Leverkusen im Einsatz. Foto: dpa/Uncredited

Kreis Kleve Der Kreis Kleve hat 600.000 Euro in den Haushalt gestellt, um zwei Feuerwehrautos für die Waldbrandbekämpfung anzuschaffen. Was die künftigen Spezialfahrzeuge können, wo sie stationiert und wo sie eingesetzt werden sollen.

Es klafft eine einsatztaktische Lücke bei den Wehren im Kreis Kleve. Die soll jetzt geschlossen werden: Der Kreis wird deshalb zwei Spezialfahrzeuge anschaffen. Fahrzeuge, die für den Waldbrand gemacht sind, die geländegängig sind, beweglich, die Wasser mitführen und die ihre Besatzung speziell beim Einsatz im brennenden Wald schützen. Das Fahrzeug soll konsequent für den Einsatz bei der Vegetationsbrandbekämpfung ausgelegt sein, schreibt der Deutsche Feuerwehrverband (DFV) in seinem Pflichtenheft. Es stelle in der technischen Ausführung einen Kompromiss dar zwischen einem möglichst großen Löschwasservorrat, einer arbeitsfähigen Besatzungsstärke und kompakten Abmessungen, schreibt der DFV. Eine Besatzung von vier Einsatzkräften könne damit auch aus dem fahrenden Fahrzeug Brände bekämpfen.

Die Fahrzeugtechnik soll gegen im Untergrund oft nicht sofort sichtbare Hitzestellen besonders geschützt sein, heißt es weiter. Für eine akute Gefahrensituation sollen außerdem eine Selbstschutzanlage, Notfahreigenschaften, hohe Geländegängigkeit und Atemluftanschlüsse helfen, so der Feuerwehrverband. Bekannt wurden als Beispiel entsprechend ausgerüstete Unimogs deutscher Feuerwehren in diesem Sommer bei ihrem Einsatz in Südwestfrankreich.

Info Neue Fahrzeuge für den Wald Weiterentwicklung Der Kreis Kleve setzt mit der neuen Ausstattung und der damit verbundenen konzeptionellen Weiterentwicklung auch die Forderungen des Landes NRW um. Ministerin Gorißen Innenminister Herbert Reul und Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen, die ehemalige Landrätin des Kreises Kleve, hatten erst unlängst ein neues Konzept zur Vorbeugung und Bekämpfung von Waldbränden vorgestellt.

Es scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis in einer der vor der Tür stehenden Dürreperioden ein großer Waldbrand im Kreis Kleve zu bekämpfen sein wird. Bis jetzt hatte die Region schlicht Glück, dass ein Großbrand im großen Staatsforst Reichswald oder in den vielen kleineren privaten Forsten ausblieb: die Wehren im Kreis Kleve wurden jeweilszeitig alarmiert und hatten die im entstehen begriffenen Waldbrände schnell im Griff. Dennoch üben die Löschzüge derzeit verstärkt auch Großeinsätze im Wald. Und auch der Kreis Kleve handelt als übergeordnete Behörde: Er ersetzt ältere, in Weeze und Geldern stationierte Fahrzeuge durch modernes Gerät, das dann kreisweit in den Wäldern der Region eingesetzt werden kann. Das hat Kreiskämmerer Wolfgang Hebben in seiner Rede zum milliardenschweren Doppelhaushalt 2023/24 für den Kreis angekündigt – die Gelder dafür sind im Haushalt verankert.

„Die 600.000 Euro im Haushaltsplan 2023/24 beziehen sich auf die Neuanschaffung von zwei so genannten ,Tanklöschfahrzeuge Wald‘. Die Anschaffung ist für Mitte des Jahres 2024 vorgesehen“, erklärt Kreissprecher Benedikt Giesbers. Diese Fahrzeuge sind speziell für die Bekämpfung von Wald- und Vegetationsbränden ausgestattet. Im Kreis Kleve werden die neuen „Tanklöschfahrzeuge Wald“ zwei ältere Fahrzeuge – so genannte „Schlauchwagen 2000“ – ersetzen, die aktuell in Geldern und Weeze stationiert sind, erklärt Giesbers. „Während die Schlauchwagen in erster Linie dazu konzipiert sind, kilometerlange Schläuche bei einem Waldbrand an den Einsatzort heranzubringen, gehen die Tanklöschfahrzeuge weit darüber hinaus: Sie sind selbst geländefähig, haben einen Wassertank an Bord, die Einsatzkräfte können vom Fahrzeug aus Feuer löschen und zudem gibt es weitere typische Ausstattungsgegenstände für die Bekämpfung von Wald- und Vegetationsbränden im Fahrzeug“, so der Kreissprecher. Im Zuge des Klimawandels nehme die Gefahr von Wald- und Vegetationsbränden stetig zu – auch im Kreis Kleve.

Ebenfalls weit vorangeschritten ist die Neuanschaffung eines weiteren Fahrzeugs: eines dritten „Wechselladers“. Auch den kündigte Hebben in seiner Etatrede an. Dieser soll ebenfalls Mitte des Jahres 2024 angeschafft werden. Er ist mit 200.000 Euro im Haushaltsplan veranschlagt. Die Wechselladerfahrzeuge transportieren bei Einsätzen Abrollbehälter („Container“) gefüllt mit für den jeweiligen Einsatz wichtigen Materialien.

Bislang verfügt der Kreis Kleve über zwei dieser Wechselladerfahrzeuge, so Giesbers. Insbesondere bei Einsätzen aus dem Bereich Gefahrgut und bei Unwetterlagen oder Hochwasser ist die parallele Nutzung von drei Abrollbehältern jedoch wahrscheinlich und erforderlich. Um den parallelen Einsatz der verschiedenen Einsatzmittel nicht zu gefährden, sei daher die Beschaffung eines dritten Fahrzeugs notwendig.