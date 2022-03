Mähtod vermeiden : Drohnen-Hilfe für Rehkitze

KREIS KLEVE Der Erfolg im vergangenen Jahr war groß: Rund 100 Rehkitze haben Andreas Lohmann und seine Mitstreiter während der Frühjahrs- und Sommermonaten mit ihren Drohnen in Feldern des Kleverlandes entdeckt.

Und sie haben die Jungtiere in Körbe gesteckt und sicher am Feldrand aufbewahrt, bis der jeweilige Landwirt mit seiner Mäharbeit fertig war. Das wollen die Mitglieder der Kreisjägerschaft auch in dieser Saison wieder tun und ermuntern die Bauern, sie zu gegebener Zeit zu kontaktieren. Alle Beteiligten wissen: Der Einsatz muss kurz vor dem Mähen erfolgen, sonst ist nicht sicher, dass sich kein Kitz im Grün aufhält.