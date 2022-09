Austausch über Modellregion : Kreise Kleve und Wesel wollen Ökolandbau gemeinsam stärken

Kreis Kleve Die Kreise Kleve und Wesel organisieren die Öko-Modellregion Niederrhein. Nun trafen sich die Partner zum Austausch. Was die gemeinsamen Ziele sind.

„Mit den Kooperationen in der Öko-Modellregion Niederrhein erhöhen wir die öffentliche Wahrnehmung, stoßen die Vermarktung an und erhöhen die Wertschätzung regionaler und ökologischer Produkte“, sagt Ingo Brohl, Landrat des Kreises Wesel. Stefan Welberts, stellvertretender Landrat vom Kreis Kleve, ergänzt: „Durch die Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe wird auch die Widerstandsfähigkeit der Region entscheidend unterstützt.“ Einig sind sich die Beteiligten, dass diese regionalen Wertschöpfungsketten und Vernetzungen von Verarbeitungs- und Vermarktungsmöglichkeiten auf regionaler Ebene geschaffen werden müssen – etwa im Lebensmittelhandwerk, im Handel, in der Gastronomie sowie in öffentlichen Kantinen.