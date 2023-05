Kreis greift als Aufsichtsbehörde ein Rat darf beim Verkehr nicht entscheiden

Es steckt Sprengkraft in dem Brief des Kreises an die kommunale Politik, den Christian Seißer, Fachbereichsleiter Öffentliche Sicherheit und Ordnung der Stadt Kleve, im Verkehrsausschuss der Stadt verlas. Und das nicht nur für die Stadt Kleve: Der Kreis hat nämlich die fünf Städte Kleve, Goch, Geldern, Emmerich und Kevelaer angeschrieben und auch angewiesen, dass ein politisches Gremium bis hinauf zum Rat nicht über verkehrsmäßige Eingriffe entscheiden kann: „Die kommunalen Räte sind nicht berechtigt, Ge- oder Verbote im Rahmen der Straßenverkehrsordnung zu erlassen oder final über eine Installation zu entscheiden“, erklärt Benedikt Giesbers, Sprecher des Kreises Kleve. Ein Rat kann lediglich anregen, an einer bestimmten Stelle eine Geschwindigkeitsbegrenzung, einen Zebrastreifen, ein Überholverbot zu installieren – er kann es nicht beschließen, nur empfehlen. „Die Entscheidung über die Rechtmäßigkeit liegt in jedem Fall bei der zuständigen Straßenverkehrsbehörde“, so Giesbers.