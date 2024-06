Nach Grünen-Antrag Kreisbauern sind gegen ein Naturschutzgebiet Reichswald

„Zudem muss konstatiert werden, dass schon jetzt in unmittelbarer Nähe zum Reichswald eins der größten Naturschutzgebiete in der Düffel liegt. Bekanntlich bestehen hier schon seit Jahrzehnten Konflikte zwischen der Landwirtschaft und dem Naturschutz, was durch die Etablierung eines neuen Naturschutzgebietes in unmittelbarer Nähe nicht besser wird. Die Landwirte in der Düffel sind schon jetzt durch die großflächigen Schutzgebietsausweisungen benachteiligt, was in den letzten Jahren trotz aller politischer Zusagen durch Verbote des Pflanzenschutzmitteleinsatzes auf Ackerland viele Betroffene schmerzlich erfahren mussten“, so Seegers. Es sollte erst einmal versucht werden, in den bereits bestehenden Schutzgebieten Erfolge zu erzielen, statt immer neue und größere Kulissen zu fordern, erläutert die Kreisbauernschaft abschließend.