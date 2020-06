Kreispolitik : Thema Flughafen in Kreistag verschoben

So leer wie hier am Tag eines Ryanair-Streiks ist es während der Corona-Krise am Flughafen Weeze ständig. Der Airport braucht Geld, um zahlungsfähig zu bleiben. Foto: Bianca Mokwa

Kreis Kleve Alle Fraktionen haben noch Beratungsbedarf, deshalb will der Kreisausschuss neue Unterlagen nutzen, um mehr zur finanziellen Lage des Airport Weeze zu erfahren. Die Bürgermeister plädieren für Schonung der kommunalen Kassen.

Die Bürgermeister von 16 Kommunen sind sich keinesfalls immer einig – in der Ablehnung der Anhebung der Gewerbesteuer, die die Kreisverwaltung plant, sind sie es aber absolut. Deshalb verlas Rheurdts Bürgermeister Klaus Kleinenkuhnen (parteilos) stellvertretend und im Beisein seiner 15 Amtskollegen im Kreisausschuss eine Stellungnahme, die in der Sache vielleicht etwas spät kam. Denn neben den anderen Fraktionen hatte auch die CDU-Mehrheitsfraktion bereits am 10. Juni wissen lassen, dass sie die Beibehaltung der Kreisumlage in Höhe von 29,86 Prozentpunkten wünscht. Man habe Verständnis für die Nöte der Kommunen und nähme deren Einwände ernst.