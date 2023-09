Neue Gesichter bei der Kreis-WfG Das ist der neue Mann für Wasserstoff im Kreis Kleve

Hinter Brigitte Jansen liegt nun fast ein Jahr Amtszeit als Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung. Am 1. Oktober 2022 hat sie ihre neue Aufgabe angetreten. Die heute 59-Jährige folgte auf den langjährigen WfG-Geschäftsführer Hans-Josef Kuypers, der im Herbst 2022 in den Ruhestand ging. Jansen ist gelernte Diplom-Ingenieurin im Bereich Stadtplanung und arbeitete vor ihrem Wechsel zur Kreis-WfG fast 20 Jahre in verschiedenen Leitungspositionen bei Wirtschaftsförderungsgesellschaften wie der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH oder der wir4, der interkommunalen Wirtschaftsförderung mit Sitz in Moers.