Expo Real : Investor plant Inklusionshotel im Kreis

Kreis Kleve Kreis Kleves Wirtschaftsförderer zieht ein vorläufiges Fazit der Messe Expo Real in München.

Europas größte Fachmesse für Immobilien und Investitionen, die Expo Real in München, hat drei Tage lang Branchenvertreter aus 45 Nationen in die bayrische Metropole gelockt, darunter die Delegation des Kreises Kleve mit Landrat Wolfgang Spreen an der Spitze. Am orangefarbenen Würfel der Standort Niederrhein GmbH präsentierte sich der Kreis Kleve, organisiert von der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve, die mit Geschäftsführer Hans-Josef Kuypers, Nathalie Tekath-Kochs und Kira Geerts vor Ort. Der Leitende Regionalredakteur Jürgen Loosen zog mit Hans-Josef Kuypers ein Fazit des Auftritts.

Hans-Josef Kuypers Das muss ich deutlich hervorheben: Die Anziehungskraft des Stands war auf der Expo Real so groß wie eh und je. Die Interessierten standen Schulter an Schulter vor dem von Bertram Gaiser als Geschäftsführer der Standort Niederrhein umgesetzten Bühne.

Was gab es sonst noch an interessanten Gesprächen?

Kuypers Da gibt es ein Stahlbau-Unternehmen, das ins Kreisgebiet wechseln möchte und eine 5000 Quadratmeter große Fläche sucht. Ein privater Investor stellt sich im Interesse der Kommunen die Schaffung von Kindertagesstätten vor und wünscht die Nähe zu erfolgversprechenden Standorten. Und dann gibt es noch einen Projektentwickler, der Gewerberaum in größeren Strukturen ab 100 Quadratmeter als gemeinsame Zentren fürs Handwerk entwickelt, um sie dann einzeln an Handwerksmeister zu veräußern. Mal am Rande: Verwundert waren so manche, dass es im Kreis noch Gewerbegrund für 30 Euro pro Quadratmeter gibt – und zwar in der Kreisstadt Kleve.