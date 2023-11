WfG-Veranstaltung Drei Klever Gründer erzählen aus ihrer Praxis

Weil vermutlich nichts mehr überzeugt als ein authentischer Bericht aus der Praxis, stellt die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve am Donnerstag, 16. November, im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Informieren – Planen – Gründen“ in den Räumen von Clivia an der Tichelstraße 11 in Kleve drei erfolgreiche Gründer aus dem Kreis Kleve mit ihrer Geschichte vor. In lockerer Runde, moderiert durch Katrin Düngel von Antenne Niederrhein, wpööem Maximilian Sommer von Sommer Immobilien, Christoph Gebhardt mit seinem Tres Chig Studio und Anna-Lea Koßbu aus dem Gründerteam des Café Numero 3 Interessierten einige Impulse für den eigenen Weg in Selbstständigkeit liefern.